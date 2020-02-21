У МОЗ спростували, що Скалецька залишила санаторій "Нові Санжари"
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує RegioNews.
За його словами, Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет.
"Скалецька не залишила місце обсервації. Вона знаходиться в цьому ж санаторії. Вона знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет, але вільно, і довго спілкується з нашими громадянами - якщо ви на зв'язку з ними, прохання, щоб вони це підтвердили. Вона знаходиться в "Нових Санжарах", - заявив Коваль.
Також заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що начальник медичного центру Олександр Блінов помилився щодо того, що Скалецька залишала базу.
У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.
Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".
Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.
Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.
Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).
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