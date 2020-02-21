У МОЗ спростували, що Скалецька залишила санаторій "Нові Санжари"

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не покидала територію санаторію "Нові Санжари", де знаходяться на обсервації евакуйовані з китайського Уханя громадяни України

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не покидала територію санаторію "Нові Санжари", де знаходяться на обсервації евакуйовані з китайського Уханя громадяни України

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, інформує RegioNews.

За його словами, Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет.

"Скалецька не залишила місце обсервації. Вона знаходиться в цьому ж санаторії. Вона знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет, але вільно, і довго спілкується з нашими громадянами - якщо ви на зв'язку з ними, прохання, щоб вони це підтвердили. Вона знаходиться в "Нових Санжарах", - заявив Коваль.

Також заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що начальник медичного центру Олександр Блінов помилився щодо того, що Скалецька залишала базу.

У четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).