Сказали, евакуація: на Львівщині люди перекрили дорогу до госпіталю

Сьогодні, 19 лютого, у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів.

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Сьогодні, 19 лютого, у Винниках люди перекрили під’їзд до госпіталю. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, пустий госпіталь – завозіть, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. В нас іншого виходу немає, бо ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація", – зазначила працівниця госпіталю.

Пізніше у ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило й керівництво госпіталю.

"Близько восьмої ранку в ЛОДА було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання. Цей госпіталь міг би прийняти пацієнтів, якщо б трапилось щось надзвичайне", – зазначив гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

Інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.

"Пацієнтів виписали додому. Усіх решта пацієнтів при потребі переводили в інші лікувальні установи області та міста", – зазначив Прикупенко.

"Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий. Медустанову готували на випадок надзвичайної ситуації, якщо би щось відбулося з літаком при посадці", – сказав керівник.

Нагадаємо, за інформацією міського голови Львова Андрія Садового, літак із евакуйованими з Китаю українцями має приземлитися у Борисполі. Він наголосив, що офіційної інформації про місце розташування українців не отримував.

Не лише у Львові люди проти розміщення евакуйованих українців. На Тернопільщині масові протести. Люди наголошують, що територія тут густонаселена, тож поселення людей, потенційно заражених коронавірусом, створить небезпеку для всіх місцевих жителів. Відтак, Тернопільська облрада прийняла заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців.