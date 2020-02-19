Сказали, евакуація: на Львівщині люди перекрили дорогу до госпіталю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, пустий госпіталь – завозіть, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. В нас іншого виходу немає, бо ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація", – зазначила працівниця госпіталю.
Пізніше у ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило й керівництво госпіталю.
"Близько восьмої ранку в ЛОДА було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання. Цей госпіталь міг би прийняти пацієнтів, якщо б трапилось щось надзвичайне", – зазначив гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.
Інформація про проведення таких навчань надійшла лише вранці середи, 19 лютого.
"Пацієнтів виписали додому. Усіх решта пацієнтів при потребі переводили в інші лікувальні установи області та міста", – зазначив Прикупенко.
"Я маю інформацію, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий. Медустанову готували на випадок надзвичайної ситуації, якщо би щось відбулося з літаком при посадці", – сказав керівник.
Нагадаємо, за інформацією міського голови Львова Андрія Садового, літак із евакуйованими з Китаю українцями має приземлитися у Борисполі. Він наголосив, що офіційної інформації про місце розташування українців не отримував.
Не лише у Львові люди проти розміщення евакуйованих українців. На Тернопільщині масові протести. Люди наголошують, що територія тут густонаселена, тож поселення людей, потенційно заражених коронавірусом, створить небезпеку для всіх місцевих жителів. Відтак, Тернопільська облрада прийняла заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців.
- 19:03 19 лютого Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України
- 18:55 19 лютого На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи
- 18:49 19 лютого Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
- 18:47 19 лютого Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства
- 18:33 19 лютого Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп
- 18:28 19 лютого Поліція знайшла "мінера" Рівненського міського суду
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу