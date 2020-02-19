Не допустити геноцид: Тернопільська ОР проти розміщення евакуйованих з Китаю

Депутати Тернопільської обласної ради прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців

Фото із сайту Тернопільської обласної ради

Депутати Тернопільської обласної ради прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську облраду, сьогодні, 19 лютого, відбулося ХІІІ сесійне засідання. Депутати розглянули єдине питання стосовно намірів Уряду України розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району орієнтовно 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу. Наголосив на порушеннях законодавства та дезінформацію громади при прийнятті рішень щодо намірів Уряду України розмістити в санаторії "Медобори" евакуйованих із Китаю українців. Він також вказав на абсолютну непідготовленість медзакладу. Василь Деревляний закликав підтримати громаду у супротиві.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині пройшли масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю. У соціальних мережах жителів регіону закликають виходити на вулиці, облаштовувати блок-пости та перекривати дорогу.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я ОДА, заявив, що є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт з Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Керівник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк зазначив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не прийматиме евакуйованих з Китаю.

Депутатами прийнято заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району евакуйованих із Китаю українців.

"Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування", - йдеться в тексті заяви.