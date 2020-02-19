14:31  19 лютого
"Укртелеком" підвищує тарифи за послуги з 1 березня
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 15:39 12

Не допустити геноцид: Тернопільська ОР проти розміщення евакуйованих з Китаю

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 15:39 12
Читайте также на русском языке
Депутати Тернопільської обласної ради прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців
Фото із сайту Тернопільської обласної ради
Депутати Тернопільської обласної ради прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Тернопільську облраду, сьогодні, 19 лютого, відбулося ХІІІ сесійне засідання. Депутати розглянули єдине питання стосовно намірів Уряду України розмістити в селі Конопківка Теребовлянського району орієнтовно 100 осіб, евакуйованих із Китаю.

Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу. Наголосив на порушеннях законодавства та дезінформацію громади при прийнятті рішень щодо намірів Уряду України розмістити в санаторії "Медобори" евакуйованих із Китаю українців. Він також вказав на абсолютну непідготовленість медзакладу. Василь Деревляний закликав підтримати громаду у супротиві.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині пройшли масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю. У соціальних мережах жителів регіону закликають виходити на вулиці, облаштовувати блок-пости та перекривати дорогу.

Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я ОДА, заявив, що є чітка позиція щодо неможливості прийняти в області борт з Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Керівник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк зазначив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не прийматиме евакуйованих з Китаю.

Депутатами прийнято заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району евакуйованих із Китаю українців.

"Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування", - йдеться в тексті заяви.


Коронавирус коронавірус тернопіль
Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль, - Садовий про ситуацію з коронавірусом
19 лютого 2020, 15:16
Евакуація з Китаю: усі українці прибули в аеропорт Уханя (ФОТО)
19 лютого 2020, 14:27
Коронавірус на лайнері Diamond Princess: перші пасажири зійшли на берег в Японії
19 лютого 2020, 10:25
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »