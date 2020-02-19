14:31  19 лютого
"Укртелеком" підвищує тарифи за послуги з 1 березня
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
10:40  19 лютого
У Криму перевірять і посилять охорону шкіл через справи ФСБ проти підлітків
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 15:16 24

Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль, - Садовий про ситуацію з коронавірусом

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 15:16 24
Читайте также на русском языке
Львівська міська рада не отримувала жодної офіційної інформації щодо прибуття до Львова літака з українцями з Китаю
Фото із сайту Львівської міської ради
Львівська міська рада не отримувала жодної офіційної інформації щодо прибуття до Львова літака з українцями з Китаю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, питання безпеки евакуйованих з Китаю українців — це прерогатива МОЗ і РНБО. Однак, місто на своєму рівні приймає необхідні рішення.

"Ми офіційно не отримали жодної інформації про місце розташування українців, які мають прилетіти з Китаю. Те, що я знаю, що вони мають бути всі здорові, але вони повинні 2 тижні побути в певних приміщеннях, щоб виключити будь-яку можливість інфекції", - каже мер.

Це виключна компетенція держави, міністерства охорони здоров’я, Ради національної безпеки, а не компетенція органу місцевого самоврядування.

"Нам слід готуватись до різних ситуацій. Ми відповідні рішення в рамках міської ради приймаємо. Коли зможемо дати більше інформації — ми дамо. Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль. Про Львів я жодної офіційної інформації не отримував. Можливо, що готують кілька різних локацій. Дай Бог, щоб усі були здорові і не було біди. Повторювати плітки — це не правильно", — прокоментував міський голова Львова.

У Львові затвердили Комплексний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно у 2020 році. Також утворено тимчасовий оперативний штаб.

Нагадаємо, що українці та іноземці, які 19 лютого спецрейсом будуть евакуйовані в Україну, прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань.


Львів Львов коронавірус Коронавирус
Евакуація з Китаю: усі українці прибули в аеропорт Уханя (ФОТО)
19 лютого 2020, 14:27
Коронавірус на лайнері Diamond Princess: перші пасажири зійшли на берег в Японії
19 лютого 2020, 10:25
Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва
19 лютого 2020, 08:00
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Голові Рівненської облради показали "чорну мітку". Губернатору приготуватись
18 лютого 2020, 18:40
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »