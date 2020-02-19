Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль, - Садовий про ситуацію з коронавірусом

Львівська міська рада не отримувала жодної офіційної інформації щодо прибуття до Львова літака з українцями з Китаю

Фото із сайту Львівської міської ради

Львівська міська рада не отримувала жодної офіційної інформації щодо прибуття до Львова літака з українцями з Китаю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, питання безпеки евакуйованих з Китаю українців — це прерогатива МОЗ і РНБО. Однак, місто на своєму рівні приймає необхідні рішення.

"Ми офіційно не отримали жодної інформації про місце розташування українців, які мають прилетіти з Китаю. Те, що я знаю, що вони мають бути всі здорові, але вони повинні 2 тижні побути в певних приміщеннях, щоб виключити будь-яку можливість інфекції", - каже мер.

Це виключна компетенція держави, міністерства охорони здоров’я, Ради національної безпеки, а не компетенція органу місцевого самоврядування.

"Нам слід готуватись до різних ситуацій. Ми відповідні рішення в рамках міської ради приймаємо. Коли зможемо дати більше інформації — ми дамо. Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль. Про Львів я жодної офіційної інформації не отримував. Можливо, що готують кілька різних локацій. Дай Бог, щоб усі були здорові і не було біди. Повторювати плітки — це не правильно", — прокоментував міський голова Львова.

У Львові затвердили Комплексний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на територію м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Рудно у 2020 році. Також утворено тимчасовий оперативний штаб.

Нагадаємо, що українці та іноземці, які 19 лютого спецрейсом будуть евакуйовані в Україну, прибули до терміналів міжнародного аеропорту міста Ухань.