На Тернопільщині масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю

На карантин в санаторій Медобори в селі Конопківка біля Микулинець привезуть майже 100 людей, евакуйованих з Китаю.

На карантин в санаторій Медобори в селі Конопківка біля Микулинець привезуть майже 100 людей, евакуйованих з Китаю.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Файне місто у facebook.

Місцеві жителі проти цього, кажуть, що людей евакуюють від 1 лютого і досі не знайшли для них місця, а тепер вирішили розмістити їх в Тернопільській області.

Місцева жителька, медичний працівник Тетяна Гордій наголошує, що територія тут густонаселена, проживає багато людей, тож поселення людей, потенційно заражених коронавірусом, створить небезпеку для всіх місцевих жителів. Як медик, жінка знає стан забезпеченості медичних установ регіону, тож може впевнено сказати, що медзаклади не готові до такого випробування.

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся до голови Тернопільської облради та інших посадовців структури.

"Інформую Вас, що інфекційні відділення міських лікувальних закладів КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" та КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня", які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області, не забезпечені необхідним медичним обладнанням, медичними препаратами та не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV", - йдеться в зверненні.

За словами голови, Тернопільська область - одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області.

"Просимо вжити заходів щодо запобігання потрапляння людей, евакуйованих з Китаю в ТДВ "Санаторій Медобори", - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, у неділю, 16 лютого, депутати Шклівської сільської ради у Львівській області виступили зі зверненням проти поселення людей з китайського Уханя на території населеного пункту. Місцеві жителі також вийшли на протест.

Аналогічна ситуація склалася і в Обухові на Київщині. Персонал санаторію "Пролісок", де планували розмістити людей з Китаю, виступив проти такого рішення влади. Протест підтримали місцеві жителі.