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06 жовтня 2026, 10:58

Паліативна допомога лише на папері: в Одесі викрили схему на 8,8 млн грн

06 жовтня 2026, 10:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Трьом людям повідомили про підозру у шахрайстві на понад 8,8 млн грн під час надання паліативної допомоги тяжкохворим дорослим і дітям. Йдеться про діяльність приватної клініки в Одесі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, схему організувала особа, яка фактично контролювала медичний заклад. До неї вона залучила колишнього директора клініки та лікаря.

У 2024 році заклад надавав послуги за пакетом "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям" у межах Програми медичних гарантій.

Правоохоронці встановили, що частину послуг пацієнтам фактично не надавали, однак в електронній системі охорони здоров’я вказували їх як виконані. На підставі цих даних клініка отримувала кошти з державного бюджету за медичну допомогу, яку тяжкохворі пацієнти фактично не отримували в заявленому обсязі.

За результатами державного аудиту встановили збитки на понад 8,8 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, вчинені організованою групою.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині медик продав "лікування на папері". Медик запропонував військовозобов'язаному клієнту за 2 000 доларів зробити його непридатним до військової служби.

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