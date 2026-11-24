Фото: Вінницька ОВА

У Вінниці внаслідок повторної російської атаки пошкоджено цивільне підприємство та об'єкт енергетичної інфраструктури. Також постраждали четверо людей

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає RegioNews.

За його словами, під час повторного удару зафіксували влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджень зазнали тролейбус та автомобіль. Спочатку було відомо про одного травмованого.

Згодом начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, уточнила, що внаслідок атаки постраждали четверо чоловіків. Усі вони дістали травми легкого ступеня тяжкості.

Трьом постраждалим медики надали допомогу на місці, ще одного чоловіка госпіталізували.

Крім того, внаслідок російського удару пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус та прилеглі будівлі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Унаслідок ворожих ударів постраждала 21 людина.