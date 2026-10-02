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Правоохоронці викрили адвоката на організації незаконної схеми ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, спочатку фігурант обіцяв клієнту оформлення на підприємстві, яке мало отримати статус критично важливого – за 7 500 доларів (взявши 2000 доларів авансу). Коли план не спрацював, він запропонував інший варіант — фіктивне працевлаштування на іншому критично важливому підприємстві без фактичного виконання обов'язків за 15 000 доларів.

Поліцейські затримали 44-річного адвоката в кафе одразу після отримання решти суми – 13 000 доларів. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави в розмірі 100 тисяч гривень. Йому загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".