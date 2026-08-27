На Дніпропетровщині медик продав "лікування на папері"

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У Кам'янському викрили сімейного лікаря. Виявилось, він вимагав хабар за оформлення фіктивної інвалідності

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, медик запропонував військовозобов'язаному клієнту за 2 000 доларів зробити його непридатним до військової служби. Потім лікар організував через знайому психіаторку лікування "на папері", де його "пацієнт" повинен був отримати випустку з фейковим діагнозом.

Правоохоронці затримали лікаря під час отримання грошей. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть стоматолога-хірурга. Через його недбалість та професійні помилки помер 63-річний чоловік.