Фото: Прокуратура України

На Хмельниччині апеляційний суд збільшив термін ув’язнення 26-річній жінці, яка систематично нехтувала доглядом за своїм малолітнім сином

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За апеляційною скаргою прокурорів Летичівської окружної прокуратури строк покарання жінці збільшили з 2 років 6 місяців до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Як встановило слідство, після народження хлопчика в серпні 2024 року мати не забезпечувала йому належного харчування та догляду. Попри особливі потреби дитини за станом здоров’я, жінка ігнорувала рекомендації медиків та відмовлялася від госпіталізації.

У січні 2025 року майже шестимісячного хлопчика у критичному стані доправили до реанімації. Його вага становила лише 2,8 кг – майже стільки ж, скільки при народженні. Дефіцит маси тіла сягав 53%.

Медики діагностували дитині тяжку білково-енергетичну недостатність та крайнє виснаження. За висновком експертизи, ці порушення становили реальну загрозу життю хлопчика та без своєчасної медичної допомоги могли призвести до його смерті.

Попри постійний соціальний супровід, підтримку та неодноразові попередження, жінка продовжувала нехтувати потребами сина. Соціальні виплати вона витрачала на власні потреби. Крім того, раніше матір уже притягували до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків.

У липні 2026 року суд першої інстанції визнав жінку винною у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Їй призначили 2 роки 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори оскаржили вирок, вважаючи покарання надто м’яким. Вони наголосили на тривалому неналежному догляді за немовлям, тяжких наслідках для його здоров’я та реальній загрозі життю.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, скасував вирок у частині призначеного покарання та збільшив термін ув’язнення до 3 років 6 місяців.

Наразі жінку позбавлено батьківських прав. Після лікування хлопчик перебуває у дитячому закладі.

Нагадаємо, в Запоріжжі 31-річну жінку підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов'язків. Через неналежний догляд її 7-місячний син опинився у критичному стані. Мати тривалий час не забезпечувала дитині належного харчування, гігієни та необхідного медичного нагляду.