Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

Медики надають усім пораненим необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 32 постраждалих. Серед поранених – четверо дітей. Найменшій ще немає й року, іншим – 4, 6 та 16 років.