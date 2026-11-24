У Запоріжжі кількість постраждалих від російської атаки зросла до 40
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Наразі відомо про 40 поранених, серед яких четверо дітей
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Медики надають усім пораненим необхідну допомогу.
Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, зранку 24 листопада російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 32 постраждалих. Серед поранених – четверо дітей. Найменшій ще немає й року, іншим – 4, 6 та 16 років.
Росія атакувала Житомирщину: шестеро людей постраждали, виникли пожежіВсі новини »
24 листопада 2026, 09:10На Київщині в лікарні померла врятована з-під завалів 79-річна жінка
24 листопада 2026, 08:44Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
24 листопада 2026, 07:58
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
Україна ризикує втратити підтримку ключових європейських партнерів
24 листопада 2026, 10:33Як не втратити виплати за програмою "єВідновлення": юрист пояснив, що потрібно зробити
24 листопада 2026, 10:22Повторний удар по Вінниці: пошкоджені енергооб'єкт і підприємство, четверо постраждалих
24 листопада 2026, 09:57Немовля ледь не померло від голоду: на Хмельниччині матері збільшили термін ув'язнення
24 листопада 2026, 09:52Російські удари по Харківщині: 21 постраждалий, пошкоджені будинки та підприємства
24 листопада 2026, 09:40Росія атакувала Житомирщину: шестеро людей постраждали, виникли пожежі
24 листопада 2026, 09:10На Київщині в лікарні померла врятована з-під завалів 79-річна жінка
24 листопада 2026, 08:44На Одещині авто в’їхало у шкільний автобус: у салоні перебували 12 дітей
24 листопада 2026, 08:26Удари РФ по українських портах загрожують продовольчій безпеці світу – Сибіга
24 листопада 2026, 08:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Всі блоги »