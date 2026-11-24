Фото: ДСНС Житомирщини

Минулої доби російські війська знову завдали ударів по Житомирській області. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей. Також зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися кілька районів області. Внаслідок атак виникли пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, у складській будівлі та легкових автомобілях.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, автобус і вантажні автомобілі.

Роботу рятувальників ускладнювали неодноразові загрози повторних російських обстрілів. Наразі на одній із локацій ліквідація пожежі триває.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Є постраждалі.