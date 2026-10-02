Обладнання для сонячних станцій закупили за завищеною вартістю: посадовиці оголосили підозру

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Кам’янському Дніпропетровської області 63-річній посадовиці навчального закладу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі обладнання для сонячних станцій. За даними слідства, через придбання обладнання за завищеною вартістю державі завдано майже 700 тисяч гривень збитків

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Як встановили слідчі, навчальний заклад за кошти міжнародних партнерів проводив закупівлю гібридних сонячних інверторів та систем накопичення електроенергії.

63-річна посадовиця відповідала за організацію та проведення закупівлі. За версією слідства, під час її проведення вона допустила зловживання службовим становищем та придбала необхідне обладнання за завищеною вартістю.

Унаслідок таких дій державі, за даними правоохоронців, завдано збитків на суму майже 700 тисяч гривень.

За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою слідчі Кам’янського районного управління поліції повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що в Одесі інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час ремонту укриття в дитячому садку.