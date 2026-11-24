Фото: ДСНС

Ввечері 23 листопада російські війська завдали удару по автостоянці у Ковельському районі Волинської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки виникла пожежа: загорілися три вантажні причепи.

Рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботина місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу.