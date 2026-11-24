Росіяни атакували автостоянку на Волині: виникла пожежа
Ввечері 23 листопада російські війська завдали удару по автостоянці у Ковельському районі Волинської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок атаки виникла пожежа: загорілися три вантажні причепи.
Рятувальники ліквідували пожежу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботина місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу.
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