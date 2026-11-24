Фото: Укрзалізниця

Російський безпілотник атакував залізничну станцію в Коростені Житомирської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці попередив про загрозу, після чого бригада електропоїзда оголосила евакуацію пасажирів.

Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів перейшли до стаціонарного укриття.

Ніхто з працівників залізниці не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали ударів по Житомирській області. Унаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей. Також зафіксовані пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.