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Власникам пошкодженого внаслідок війни житла важливо правильно зафіксувати руйнування, перш ніж розпочинати прибирання чи ремонт. Інакше можна зіткнутися з труднощами під час оформлення державної компенсації за програмою "єВідновлення"

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Фахівці наголошують: правильне оформлення документів і дотримання процедури фіксації збитків є важливими етапами для отримання компенсації.

Якщо виникають труднощі з оформленням документів, комісія затягує обстеження житла або є питання щодо виплат, можна звернутися по безоплатну правову допомогу.

Як правильно задокументувати пошкодження, які служби необхідно викликати та як подати заявку на отримання допомоги через застосунок "Дія" – пояснює юрист громадської організації "Захист Держави" Олег Гільовський.

Юристи ГО "Захист Держави" надають консультації та супроводжують громадян на кожному етапі оформлення компенсації.

Отримати безоплатну юридичну консультацію можна в осередках ГО "Захист Держави" у Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли, що роботодавці, фізичні особи-підприємці та самозайняті ветерани можуть отримати компенсацію від держави за витрати на облаштування робочих місць для ветеранів та людей з інвалідністю. Подати заявку на отримання виплати можна через "Дію" або у центрі зайнятості.