Паллиативная помощь только на бумаге: в Одессе разоблачили схему на 8,8 млн грн

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Трем людям сообщили о подозрении в мошенничестве более чем на 8,8 млн грн во время оказания паллиативной помощи тяжелобольным взрослым и детям. Речь идет о деятельности частной клиники в Одессе

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовало лицо, фактически контролировавшее медицинское учреждение. В нее она привлекла бывшего директора клиники и врача.

В 2024 году заведение предоставляло услуги по пакету "Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям" в рамках Программы медицинских гарантий.

Правоохранители установили, что часть услуг пациентам фактически не оказывали, однако в электронной системе здравоохранения указывали их как выполненные. На основании этих данных клиника получала средства из государственного бюджета за медицинскую помощь, которую тяжелобольные пациенты фактически не получали в заявленном объеме.

По результатам государственного аудита установили убытки более чем на 8,8 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицировали по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах, служебный подлог и несанкционированные действия с информацией, совершенные организованной группой.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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