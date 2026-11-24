Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Унаслідок ворожих ударів постраждала 21 людина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зокрема, у Харкові гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 42 та 68 років.

У Лозовій поранення дістали двоє чоловіків віком 20 і 60 років та 70-річна жінка. Ще восьмеро людей зазнали гострої реакції на стрес.

У Руській Лозовій Дергачівської громади постраждали троє людей: дві жінки віком 57 і 60 років та 61-річний чоловік.

В Ізюмі поранено 77-річну жінку. Ще двоє місцевих жителів – 85-річний чоловік і 80-річна жінка – зазнали гострої реакції на стрес.

У селі Чернігівське Лозівської громади гостру реакцію на стрес отримали 67-річний чоловік та 63-річна жінка.

Для атак по Харківщині російська армія застосувала сім ракет, одну реактивну систему залпового вогню, безпілотник типу "Молнія", два FPV-дрони та ще 20 БпЛА, тип яких встановлюється.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Харкові постраждали три автомобілі, цивільне підприємство, два приватні будинки та складська будівля.

В Ізюмі пошкоджено багатоквартирний і дев’ять приватних будинків.

У Харківському районі пошкоджень зазнали автомобіль у Руській Лозовій, два приватні будинки в Мерефі та ще один будинок у Слатиному.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Лозівському районі. У Лозовій постраждали багатоквартирний і п’ять приватних будинків, вантажівка, чотири легкові автомобілі, приміщення пошти та комунального підприємства. Також пошкоджено приватний будинок в Острівщині та два будинки в Чернігівському.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Для атак окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, міномети та артилерію. Внаслідок обстрілів поранення та травми дістали семеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.