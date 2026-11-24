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У лікарні померла 79-річна жінка, яка постраждала внаслідок російської атаки на селище Димер Київської області. Її врятували з-під завалів зруйнованого ворожим безпілотником будинку

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його слолвами, попри зусилля медиків, врятувати життя потерпілої не вдалося.

Лікарі до останнього боролися за її життя, однак отримані травми виявилися смертельними.

"Це непоправна втрата. За кожною такою звісткою – людське життя, доля, родина, близькі, для яких ця втрата назавжди залишиться болем. Щирі співчуття рідним і близьким померлої. Сил пережити це горе", – написав Ткаченко.

Нагадаємо, в Димері на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки, яка забрала життя 11 людей. Рятувальники працювали понад добу та змогли витягти з-під завалів сімох людей, серед них 7-річного хлопчика та 79-річну жінку, яка провела під уламками майже добу.