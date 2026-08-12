Фото: ДСНС

Вночі 12 серпня російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів ДСНС у Херсоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок ударів пошкоджені приміщення, спеціальна та інженерна техніка. Виникли пожежі.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав – особовий склад перебував в укритті.

Нагадаємо, 12 серпня, близько 01:40 російські війська атакували "шахедами" Центральний район Херсона. Загинули двоє людей, ще двоє – чоловік та жінка – постраждали.