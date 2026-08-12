Росіяни вдарили по підрозділу ДСНС у Херсоні: пошкоджені приміщення та спецтехніка
Вночі 12 серпня російські війська атакували безпілотниками територію одного з підрозділів ДСНС у Херсоні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ударів пошкоджені приміщення, спеціальна та інженерна техніка. Виникли пожежі.
На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав – особовий склад перебував в укритті.
Нагадаємо, 12 серпня, близько 01:40 російські війська атакували "шахедами" Центральний район Херсона. Загинули двоє людей, ще двоє – чоловік та жінка – постраждали.
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