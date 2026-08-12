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У Чернігівській області виникла аварія на енергооб'єкті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Без електропостачання залишилися близько 19 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич.

Енергетики проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло в оселі громадян.

Нагадаємо, станом на ранок 12 серпня найскладнішою залишається ситуація з електроенергією на Одещині – вночі ворог вкотре завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури регіону.