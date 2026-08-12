На Закарпатті жінку засудили за відео з українською артилерією у TikTok

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На Закарпатті жінку судили через відео у соцмережі. Вона опублікувала відео з переміщенням військової техніки

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У травні минулого року жінка зняла на телефон переміщення української артилерійської установки у Хустському районі. Відео вона опублікувала у TikTok.

На суді вона визнала провину. Також виявилось, що вона має на утриманні двох малолітніх дітей.

Суд визнав її винною. Жінці призначили позбавлення волі на три роки, але звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши один рік іспитового строку. Також у неї конфісували її iPhone XS.

Нагадаємо, раніше на Оболоні під час відкриття багажника вибухнув позашляховик, поранено військовослужбовця, слідчі кваліфікували подію як теракт.