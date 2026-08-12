Фото: ДСНС

Протягом 11 серпня рятувальники гасили пожежі на двох сміттєзвалищах у Хустському та Мукачівському районах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Перший виклик надійшов об 11:00 із села Велятино, де спалахнуло стихійне сміттєзвалище. До ліквідації вогню залучили вогнеборців із Вишково та Тячева, спецтехніку громади, екскаватор та БпЛА для моніторингу. О 14:30 пожежу на площі 300 кв. м повністю ліквідували.

Друге займання сталося близько 20:00 на полігоні твердих побутових відходів у Сваляві. Рятувальники за годину ліквідували пожежу, яка знищила сміття на площі 30 кв. м.

Причини обох пожеж встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 10 серпня у селі Білогородка на Київщині сталася пожежа на підприємстві – горіла виробнича будівля аграрного типу. Загинула людина.