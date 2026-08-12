У Хмельницькому потяг на смерть збив 64-річного велосипедиста

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому на залізничному переїзді загинув 64-річний велосипедист. ДТП сталася 11 серпня близько 19:17 на залізничному переході на вулиці Тупіковій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, електропотяг сполученням "Жмеринка – Гречани" смертельно травмував 64-річного хмельничанина, який переїжджав колії на велосипеді.

Як встановили поліцейські, чоловік перетинав переїзд на заборонений сигнал семафора, не зважив на опущений шлагбаум та не відреагував на неодноразові звукові сигнали машиніста.

Внаслідок наїзду велосипедист отримав травми, від яких загинув на місці події.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині чоловік загинув під колесами потяга. Попередньо, він рухався вздовж залізничної колії, коли його збив вантажний поїзд. На жаль, 50- річний чоловік помер у лікарні від отриманих травм.