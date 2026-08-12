На Прикарпатті ТЦК оштрафував ветерана

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На Прикарпатті чоловік звернувся до суду. Це сталось після того, як він отримав від ТЦК штраф у розмірі 17 тисяч гривень

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У січні правоохоронці зателефонували чоловіку та повідомили, що він перебуває у розшуку через неявку за повісткою до ТЦК. Того ж дня він прийшов до ТЦК, де його запевнили, що штраф скасовано. Проте 23 квітня чоловік отримав сповіщення про відкриття виконавчого провадження.

Чоловік розповів, що він служив у війську з квітня 2022 року до листопада 2024 року. Після отриманої контузії він завершив службу. Також він отримав посвідчення ветерана війни та вважав, що відстрочку від мобілізації йому нададуть автоматично.

Представниця ТЦК водночач заявила, що в реєстрі не було цих даних, бо чоловік не оновив інформацію. Саме через це, за її словами, ТЦК попросили його з'явитись за повісткою, яку надіслали поштою.

Однак суд заявив, що ТЦК не надав належних доказів, які б підтверджували факт направлення саме цієї повістки, її вручення чоловікові або його відмови від отримання. В результаті суд скасував штраф.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.