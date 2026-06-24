Нічна атака на Балаклію: одна людина загинула, пошкоджено будинки (Оновлено)
У ніч на 24 червня внаслідок обстрілу Балаклії загинула людина, пошкоджені житлові забудови міста
Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина.
Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, загиблій було 56 рроків. Ще одна 21-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Пошкоджено чотири приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду.
На місці події з перших хвилин працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим.
Нагадаємо, вранці 23 червня російські війська атакували безпілотником цивільного жителя Дергачівської громади на Харківщині. Внаслідок удару 58-річний чоловік зазнав тяжких поранень.