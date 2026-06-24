Фото: поліція

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Під вогнем опинилися 33 населені пункти області. Ворог застосовував ударні БпЛА та інші види озброєння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення дістали двоє чоловіків віком 48 та 56 років.

До лікарні звернувся 16-річний хлопець, який постраждав під час атаки БпЛА на Сумську громаду 17 червня. Також за меддопомогою звернулася 56-річна жінка, травмована 22 червня через влучання безпілотника в будинок у Середино-Будській громаді.

У Білопільській громаді російські військові атакували автомобіль поліції під час несення служби. Внаслідок удару автівка повністю згоріла.

Крім того, в різних громадах області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі та низка об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Запоріжжя, а також Запорізький і Пологівський райони загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.