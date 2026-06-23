Скриншот із відео

Вдень 23 червня в Одесі на одному з міських пляжів загинула 24-річна дівчина внаслідок падіння уламка безпілотника

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, передає RegioNews.

За їхніми словами, уламок дрона впав прямо на відпочивальницю. Вона загинула на місці події.

Станом на 12:57 стало відомо про ще одного постраждалого – чоловіка, який отримав поранення грудної клітини.

Обставини події уточнюються. Офіційна інформація очікується.

Нагадаємо, вранці 23 червня російські війська атакували безпілотником цивільного жителя Дергачівської громади на Харківщині. Внаслідок удару 58-річний чоловік зазнав тяжких поранень.