Трагедія на пляжі в Одесі: дівчина загинула від уламка БпЛА
Вдень 23 червня в Одесі на одному з міських пляжів загинула 24-річна дівчина внаслідок падіння уламка безпілотника
Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, передає RegioNews.
За їхніми словами, уламок дрона впав прямо на відпочивальницю. Вона загинула на місці події.
Станом на 12:57 стало відомо про ще одного постраждалого – чоловіка, який отримав поранення грудної клітини.
Обставини події уточнюються. Офіційна інформація очікується.
Нагадаємо, вранці 23 червня російські війська атакували безпілотником цивільного жителя Дергачівської громади на Харківщині. Внаслідок удару 58-річний чоловік зазнав тяжких поранень.
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