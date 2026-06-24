Росіяни вдарили по промисловому підприємству на Полтавщині: спалахнула пожежа
В ніч на 24 червня ворожі безпілотники атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Внаслідок удару на обʼєкті виникла пожежа. її ліквідували рятувальники.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня внаслідок обстрілу Балаклії загинула людина, пошкоджені житлові забудови міста.
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
"Резерв+" працює з перебоями – частина сервісів недоступна
24 червня 2026, 08:56650 тис. грн за фіктивний ремонт: на Донеччині офіцеру повідомили про підозру
24 червня 2026, 08:39Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих та постраждалих зросла
24 червня 2026, 08:32Морська блокада України
24 червня 2026, 08:29В Одесі авто під час розвороту потрапило під вантажівку: водій загинув
24 червня 2026, 08:22Ворог вдарив по хлібокомбінату в Глухові на Сумщині
24 червня 2026, 08:12Внаслідок атак на Дніпропетровщині пошкоджені АЗС, кафе та будинки: є постраждалі
24 червня 2026, 07:59Удар дрона по пляжу в Одесі: влада заявила, що це була заборонена зона
24 червня 2026, 07:58Тимчасово окупований Севастополь залишився без світла після атаки дронів
24 червня 2026, 07:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »