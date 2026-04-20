На Львівщині Audi вилетів з дороги, перекинувся і згорів

У Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загорівся та повністю згорів автомобіль. Обійшлося без постраждалих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася у неділю, 19 квітня, близько 18:20 на автодорозі "Львів–Самбір–Ужгород".

За попередніми даними, автомобіль Audi Q8 під керуванням 26-річного іноземця, який тимчасово проживає у Львові, зіткнувся з легковиком Seat, за кермом якого перебувала 30-річна мешканка Львівщини.

Після зіткнення Audi, рухаючись по інерції, виїхав за межі дороги, перекинувся, загорівся та повністю згорів. На місці працювали рятувальники ДСНС.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

За фактом події буде складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Нагадаємо, 18 квітня на Львівщині авто зіткнулося з мотоциклом. Унаслідок аварії травмувалися водій мотоцикла та його 15-річний пасажир. Обох підлітків госпіталізували з тілесними ушкодженнями.