Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що староста одного з сіл під час конфлікту вистрелив у свою помічницю з мисливської рушниці. Від отриманого поранення вона загинула.

На місце події прибули слідчі, оперативники та криміналісти. Чоловіка затримали, зброю вилучили.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини злочину. Тривають першочергові слідчі дії.

