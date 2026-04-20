20 квітня 2026, 08:22

Смертельна риболовля на Закарпатті: дитину вбило струмом під ЛЕП

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Закарпатській області неповнолітня дівчина загинула внаслідок ураження струмом

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 19 квітня близько 16:40 на лінію "102" надійшло повідомлення від жінки про те, що її неповнолітню доньку вразило електричним струмом.

На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри всі реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося – дівчина померла.

За попередньою інформацією, встановленою поліцейськими, родина відпочивала поблизу озера в селі Порошково. Під час перебування під високовольтною лінією електропередач неповнолітня підняла вудку вгору. Унаслідок високої напруги стався електричний розряд, який пройшов повітрям (електрична дуга) та спричинив смертельне ураження.

За цим фактом правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах провадження буде призначено судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, в Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга. Інцидент стався ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій. Підлітка у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

У лісі біля Львова 17-річна дівчина загинула під час катання на квадроциклі
17 квітня 2026, 12:17
Викрав жінку з дитиною і стріляв у поліцейських: суд арештував закарпатця
17 квітня 2026, 09:46
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ворог вдарив по райвідділу поліції у Прилуках на Чернігівщині: виникла пожежа
20 квітня 2026, 12:20
Росіяни атакували Запоріжжя: спалахнула пожежа, є постраждалі
20 квітня 2026, 12:08
Під Києвом викрили агента ФСБ: збирав дані про ТЕЦ і позиції ЗСУ
20 квітня 2026, 11:55
Дрон РФ влучив у будинок радника Міноборони "Флеша": він поранений
20 квітня 2026, 11:29
У Києві після стрілянини помер поранений: загиблих уже 7
20 квітня 2026, 11:06
Ворог атакував Полтавщину: поранено людей, пошкоджено підприємство
20 квітня 2026, 10:52
Загибель депутата в Одесі: з'явилося фото авто з місця події
20 квітня 2026, 10:39
Окупанти на Сумщині знову спробували прорватися через трубу
20 квітня 2026, 10:16
Страх замість служби: що сталося з поліцією в Україні
20 квітня 2026, 09:57
РФ атакувала Україну 142 дронами: зафіксовано влучання на 18 локаціях
20 квітня 2026, 09:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
