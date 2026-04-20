Смертельна риболовля на Закарпатті: дитину вбило струмом під ЛЕП

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліція області повідомила:

Зазначається, що 19 квітня близько 16:40 на лінію "102" надійшло повідомлення від жінки про те, що її неповнолітню доньку вразило електричним струмом.

На місце події негайно прибули правоохоронці та медики. Попри всі реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося – дівчина померла.

За попередньою інформацією, встановленою поліцейськими, родина відпочивала поблизу озера в селі Порошково. Під час перебування під високовольтною лінією електропередач неповнолітня підняла вудку вгору. Унаслідок високої напруги стався електричний розряд, який пройшов повітрям (електрична дуга) та спричинив смертельне ураження.

За цим фактом правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах провадження буде призначено судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, в Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга. Інцидент стався ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій. Підлітка у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.