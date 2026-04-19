19 квітня 2026, 15:34

В Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга

Правоохоронці встановлюють обставини травмування підлітка на залізниці в Одесі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій. Поліцію про подію повідомили медики.

Попередньо встановлено, що 12-річний хлопець піднявся на вагон електропотяга та зазнав ураження електричним струмом.

Підлітка у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

За даними поліції, раніше хлопець не потрапляв у поле зору правоохоронців, а його сім’я не перебуває на обліках у поліції чи соціальних служб.

Наразі встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Правоохоронці вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей і попереджети про небезпеку перебування на залізниці, де контакт із електрообладнанням може бути смертельно небезпечним навіть на відстані.

Нагадаємо, у Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона. Через тяжкість стану українські лікарі спільно з МОЗ організували евакуацію підлітка до спеціалізованої клініки в Німеччині, де медики продовжують боротьбу за його життя. Трагедія сталася 29 березня в Солом'янському районі столиці.

