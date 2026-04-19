В Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 18 квітня на одній із залізничних станцій. Поліцію про подію повідомили медики.

Попередньо встановлено, що 12-річний хлопець піднявся на вагон електропотяга та зазнав ураження електричним струмом.

Підлітка у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

За даними поліції, раніше хлопець не потрапляв у поле зору правоохоронців, а його сім’я не перебуває на обліках у поліції чи соціальних служб.

Наразі встановлюються всі обставини події та вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Правоохоронці вкотре закликають батьків контролювати дозвілля дітей і попереджети про небезпеку перебування на залізниці, де контакт із електрообладнанням може бути смертельно небезпечним навіть на відстані.

