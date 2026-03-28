28 березня 2026, 08:58

Ворог завдав 760 ударів по Запорізькій області: є загиблий

Фото: Запорізька ОВА
Внаслідок ворожих обстрілів Запорізького району загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За добу російські війська здійснили масовану атаку на регіон, завдавши загалом 760 ударів по населених пунктах області. Серед них – авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Найбільше ударів припало на атаки безпілотниками – зафіксовано понад 400 випадків застосування БпЛА, переважно FPV.

Також окупанти здійснили десятки авіаударів, кілька обстрілів із РСЗВ та сотні артилерійських ударів.

Внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування. До відповідних служб надійшло щонайменше 48 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня росіяни атакували Одесу. Загинула одна людина, а ще 11 осіб зазнали травм, серед них є дитина. У місті зафіксовано влучання в дах будівлі одного з пологових будинків.

