Російські війська поцілили в цивільне судно в Чорному морі: є постраждалі

Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря БпЛА влучив у цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморськ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, судно перевозило кукурудзу.

Унаслідок атаки поранено кількох членів екіпажу.

На місці оперативно проведено заходи з надання допомоги та евакуації постраждалих.

Нагадаємо, вночі 5 березня ворог знову атакував південь Одещини безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки на загальній площі 250 кв.м.