01:35  13 березня
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується
00:50  13 березня
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 08:56

Росіяни вночі атакували будівлю бібліотеки на Чернігівщині

13 березня 2026, 08:56
Читайте также на русском языке
Фото: РВА
Читайте также
на русском языке

У пʼятницю, 13 березня, близько 00:22 російські військові атакували ударним БпЛА типу "Герань" центр Новгород-Сіверського

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, передає RegioNews.

"Цілю терористів стала історична будівля, де знаходилась міська бібліотека, – місце знань та спокою. Поки місто спало, російські дрони нищили книги та мирну інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Окрім будівлі бібліотеки, пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки та адміністративні споруди.

Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині. Пошкоджені будинки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігівська область війна обстріли пожежа наслідки
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:47
16 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру
13 березня 2026, 08:40
Наслідки обстрілів на Сумщині: пошкоджені тепловози, будинки та ферма, є жертви
13 березня 2026, 08:33
33 потерпілих і понад $2,3 млн збитків: на Буковині судитимуть забудовника
13 березня 2026, 08:22
Росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство та будинки, є поранені
13 березня 2026, 08:19
На Херсонщині за добу через обстріли дістали поранення 11 людей
13 березня 2026, 07:58
Кешбек від влади – не економія, а пастка: як ви платите тричі за те саме
13 березня 2026, 07:53
Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини
13 березня 2026, 07:38
Росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині
13 березня 2026, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »