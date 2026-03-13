10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
09:04  13 марта
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 09:59

В Одесской области вражеские БпЛА атаковали порт: пострадал продуктовый склад

13 марта 2026, 09:59
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская ОВА
Читайте також
українською мовою

Вечером 12 марта российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в начале марта российские войска попали в гражданское судно в Черном море. И в результате атаки ранены несколько членов экипажа. Судно перевозило кукурузу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война порт Одесская область БПЛА атака склад
В Черниговской области уничтожили боевую часть вражеского беспилотника
13 марта 2026, 09:25
Россияне ночью атаковали здание библиотеки на Черниговщине
13 марта 2026, 08:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 126 дронами: ПВО обезвредила 117 целей
13 марта 2026, 08:47
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Враг атаковал энергетику: есть обесточивание в шести областях
13 марта 2026, 11:09
Подделывали документы, чтобы рубить здоровые деревья: на Житомирщине объявили подозрение чиновникам лесхоза
13 марта 2026, 10:57
В Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавшие
13 марта 2026, 10:48
В Киеве двух блоггеров привлекли к ответственности за видео в полицейской форме
13 марта 2026, 10:36
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 10:29
Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области – ISW
13 марта 2026, 10:24
Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в Николаеве
13 марта 2026, 10:06
В Винницкой области прошел открытый разговор о роли женщины в государстве
13 марта 2026, 10:00
На Днепропетровщине из ледяной воды вытащили мужчину и его спасителя
13 марта 2026, 09:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »