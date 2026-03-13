В Одесской области вражеские БпЛА атаковали порт: пострадал продуктовый склад

Фото: Одесская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта, возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в начале марта российские войска попали в гражданское судно в Черном море. И в результате атаки ранены несколько членов экипажа. Судно перевозило кукурузу.