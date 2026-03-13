Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Російський безпілотник впав на відкритій місцевості – його бойова частина не здетонувала.

Вибухотехніки оглянули дрон та вилучили бойову частину, а потім транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який знайшли місцеві мешканці 4 березня у полі.