На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого безпілотника
Днями у Чернігівському районі вибухотехніки знешкодили бойову частину безпілотника росіян, збитого Силами оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Російський безпілотник впав на відкритій місцевості – його бойова частина не здетонувала.
Вибухотехніки оглянули дрон та вилучили бойову частину, а потім транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який знайшли місцеві мешканці 4 березня у полі.
