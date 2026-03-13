Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 13 березня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 117 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, вночі 13 березня росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині. Пошкоджені будинки.