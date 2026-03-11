16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 13:19

"Чтоб подохла эта Украина": одеський спортсмен проведе 3,5 роки за ґратами

11 березня 2026, 13:19
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Житель Одещини, тренер з карате і боротьби Давид Кіладзе, який поєднував виховання спортсменів з активною діяльністю в проросійських Telegram-чатах, отримав 3 роки та 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомила "Думська" із посиланням на вирок Чорноморського міського суду, передає RegioNews.

Слідство встановило, що з кінця 2022 по травень 2025 року Кіладзе у коментарях активно вихваляв найманців "Вагнера", називаючи їх "левами", мріяв про окупацію Одеси та закликав білоруського президента Олександра Лукашенка захопити західні області України. Жителів цих регіонів він принижував, називаючи "людьми з деревенськими мозгами" та стверджуючи, що більша частина країни нібито буде рада опинитися у складі РФ.

У суді Кіладзе заявив, що спочатку дивився ролики з фізпідготовки, а з часом канали почали транслювати політику. Він стверджував, що "довірився людям і був нерозумним", а коли у 2025 році усвідомив обман – перестав писати.

Проте суд скептично поставився до цієї версії: експертизи підтвердили прямі заклики до повалення влади, зміни кордонів та розпалювання національної ворожнечі.

При призначенні покарання суд врахував спортивні досягнення Кіладзе: він є майстром спорту та спортсменом-інструктором збірної України з вільної боротьби, а також призером Олімпійських ігор і бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед людей з вадами слуху.

Попри наявність пом’якшувальних обставин – маленька дитина та догляд за літнім батьком – тяжкість висловлювань, включно із закликами бити Київ іскандерами, не дозволила обмежитися умовним терміном.

Вердикт суду: 3 роки 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна і без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, на Волині викрили "фаната РФ", який у соцмережах називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький".

Раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.

