11 березня 2026, 13:28

Антени та "еліксир довголіття": на Львівщині митники затримали контрабанду на 900 тисяч гривень

11 березня 2026, 13:28
Фото: Львівська митниця
На пункті пропуску "Шегині – Медика" львівські митники затримали мікроавтобус із незадекларованим товаром

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Житель Тернопільщини намагався перевезти через кордон дорогі препарати та обладнання під виглядом вживаного одягу.

Водій обрав "червоний коридор" і вказав у декларації лише особисті речі та 300 кг секонд-хенду. Однак під час поглибленого огляду в автівці знайшли приховані товари:

  • 90 флаконів ін’єкцій NAD (препарати для терапії довголіття);
  • 508 патч-антен Taoglas для супутникових систем навігації.

За попередніми оцінками, вартість товарів становить 900 тисяч гривень.

На 44-річного водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів). Товар вилучили.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung на 1,7 млн грн. Велику партію незадекларованої техніки виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter.

Львівська область митники контрабанда митниця ліки техніка
