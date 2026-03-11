Антени та "еліксир довголіття": на Львівщині митники затримали контрабанду на 900 тисяч гривень
На пункті пропуску "Шегині – Медика" львівські митники затримали мікроавтобус із незадекларованим товаром
Львівська митниця
Житель Тернопільщини намагався перевезти через кордон дорогі препарати та обладнання під виглядом вживаного одягу.
Водій обрав "червоний коридор" і вказав у декларації лише особисті речі та 300 кг секонд-хенду. Однак під час поглибленого огляду в автівці знайшли приховані товари:
- 90 флаконів ін’єкцій NAD (препарати для терапії довголіття);
- 508 патч-антен Taoglas для супутникових систем навігації.
За попередніми оцінками, вартість товарів становить 900 тисяч гривень.
На 44-річного водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів). Товар вилучили.
