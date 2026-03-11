Фото: Львівська митниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Житель Тернопільщини намагався перевезти через кордон дорогі препарати та обладнання під виглядом вживаного одягу.

Водій обрав "червоний коридор" і вказав у декларації лише особисті речі та 300 кг секонд-хенду. Однак під час поглибленого огляду в автівці знайшли приховані товари:

90 флаконів ін’єкцій NAD (препарати для терапії довголіття);

508 патч-антен Taoglas для супутникових систем навігації.

За попередніми оцінками, вартість товарів становить 900 тисяч гривень.

На 44-річного водія склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів). Товар вилучили.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung на 1,7 млн грн. Велику партію незадекларованої техніки виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter.