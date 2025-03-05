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05 березня 2025, 19:26

Чекає на "визволення" Києва та любить Путіна: У Харкові викрили фаната РФ

05 березня 2025, 19:26
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Фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили 61-річного харків'янина, який був активним учасником проросійських чатів. Чоловік повторював тези російських пропагандистів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 61-річного жителя Харкова. Виявилося, що він був активним учасником проросійських чатів в соцмережі. Там він негативно висловлювався про захисників нашої держави. Також він заявляв, що саме Сили оборони атакують цивільні об'єкти в Україні, та повторював інші тези російських пропагандистів.

Чоловік, зокрема, казав про те, як він чекає на "визволення" Києва та хвалив російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, що раніше ще одного фаната Путіна викрили в Херсоні. Спочатку 55-річного чоловіка затримали через збут наркотиків. Однак потім з'ясувалось, що він схвалює російську агресію проти України. Зокрема, він мав переписку зі своїм товаришем, який брав участь в збройній агресії проти України. Кілька разів зрадник передавав знайомому дані про переміщення та можливе розташування в Херсоні сил та засобів ЗСУ.

агент рф пропаганда прокуратура
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