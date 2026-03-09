На Харківщині судили окупанта, який катував українських поліцейських

Ілюстративне фото

У Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що в березні 2022 року російський військовий Кулєшов і ще двоє невстановлених військових із позивними "Тренер" і "Медик" у смт.Шевченкове на Харківщині катували місцевих працівників поліції. Українські правоохоронці відмовлялись співпрацювати з ворожою армією.

За допомогою крана росіяни металевим гаком піднімали в повітря поліцейських, і пропонували їм посади. Коли окупанти чули відмову, то бити потерпілих руками та палицею, а також погрожували насильством щодо їх родин.

Відомо, що станом на травень 2024 року Алєксандр Кулєшов, 1990 р.н., перебував на території РФ і служив у військовій частині в центрі безпілотних літальних комплексів, був командиром розвідувальної роти, мав звання майор.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

