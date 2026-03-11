13:56  11 марта
На Житомирщине мужчина угнал авто и попал в ДТП: есть пострадавшие
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 13:19

"Чтобы подохла эта Украина": одесский спортсмен проведет 3,5 года за решеткой

11 марта 2026, 13:19
Иллюстративное фото: из открытых источников
Житель Одесщины, тренер по каратэ и борьбе Давид Киладзе, совмещавший воспитание спортсменов с активной деятельностью в пророссийских Telegram-чатах, получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы

Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на приговор Черноморского городского суда, передает RegioNews.

Следствие установило, что с конца 2022 по май 2025 года Киладзе в комментариях активно восхвалял наемников "Вагнера", называя их "львами", мечтал об оккупации Одессы и призвал белорусского президента Александра Лукашенко захватить западные области Украины. Жителей этих регионов он унижал, называя "людьми с деревенскими мозгами" и утверждая, что большая часть страны якобы будет рада оказаться в составе РФ.

В суде Киладзе заявил, что сначала смотрел ролики по физподготовке, а со временем каналы начали транслировать политику. Он утверждал, что "доверился людям и был неразумным", а когда в 2025 году осознал обман – перестал писать.

Однако суд скептически отнесся к этой версии: экспертизы подтвердили прямые призывы к свержению власти, изменению границ и разжиганию национальной розни.

При назначении наказания суд учел спортивные достижения Киладзе: он является мастером спорта и спортсменом-инструктором сборной Украины по вольной борьбе, а также призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди слабослышащих.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств – маленький ребенок и уход за пожилым отцом – тяжесть высказываний, включая призывы бить Киев искандерами, не позволила ограничиться условным сроком.

Вердикт суда: 3 года 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества и без лишения права занимать должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, на Волыни разоблачили "фаната РФ", который в соцсетях называл украинцев нацистами. Он также призвал "ломать эту власть и всех, кто ей близок".

Ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. В соцсетях он отрицательно высказывался против украинских военных. В частности, он хвалил российского диктатора Путина и мечтал об оккупации Киева.

