Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
У Чернівцях затримали двох неповнолітніх за підпал вантажівки
27 лютого 2026, 09:55

На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови

27 лютого 2026, 09:55
Фото: ДБР
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який намагався організувати канал незаконного виїзду чоловіків за кордон. Обвинувальний акт направили до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У жовтні 2025 року фігурант розпочав перемовини з потенційним "клієнтом" щодо незаконного перетину держкордону до Молдови. Маючи доступ до службової інформації та знаючи особливості охорони ділянки кордону, він пообіцяв за 7000 доларів надати детальний маршрут обходу пунктів пропуску.

За ці кошти прикордонник мав показати на карті "безпечний" шлях, визначити час і спосіб пересування, а також надати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей.

Правоохоронці затримали зловмисника ще на етапі реалізації плану, запобігши фактичному переправленню.

Обвинуваченому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України та сприяння цьому шляхом надання порад і вказівок, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Фігуранту загрожує до 9 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті біля кордону з Румунією затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України, а також їхнього провідника.

