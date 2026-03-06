На Полтавщині чоловік отримав будинок на документи померлої людини

Фото: Нацполіція

У Полтавській області викрили чоловіка. Відомо, що він підробив паспорт померлої людини, щоб отримати нерухомість

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, житель Кременчука використав підроблений паспорт померлої людини. Таким чином він обманув приватного нотаріуса. Згодом чоловік оформив спадкові права на будинок та земельну ділянку, які за законом повинні були стати власністю громади.

За висновками експертизи, загальна вартість нерухомості становить понад 470 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від чотирьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від трьох до пʼяти років.

