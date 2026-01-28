09:01  28 січня
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
08:42  28 січня
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
08:39  28 січня
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 08:26

Російська атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

28 січня 2026, 08:26
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Внаслідок атаки ворога на Запоріжжя вдосвіта 28 січня постраждали чотири людини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже четверо поранених: до лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

За даними посадовця, внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків, у деяких частково відсутнє електропостачання.

На місці влучання працюють всі екстрені служби. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків – закривають вікна листами ОСБ, розчищають територію.

Фахівці райадміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі наслідки обстрілу.

Російська атака на Запоріжжя
Російська атака на Запоріжжя вдосвіта 28 січня
Атака на Запоріжжя вдосвіта 28 січня
Російська атака на Запоріжжя 28 січня
Атака росіян на Запоріжжя 28 січня
Атака росіян на Запоріжжя вдосвіта 28 січня

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя війна обстріли постраждалі наслідки
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Через обстріли РФ деякі області України без світла: аварійні відключення
28 січня 2026, 10:25
На Одещині правоохоронець виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником банку
28 січня 2026, 10:19
Мільйон на шопінг: на Волині семеро молодиків спустили чужі кошти на iPhone і брендові речі
28 січня 2026, 10:03
Росія другу ніч поспіль атакувала Одесу: троє постраждалих
28 січня 2026, 09:50
Гра термінами: як під виглядом "компроміс" легалізують захоплення територій
28 січня 2026, 09:34
Сумщина під ударами РФ: 80 атак за добу, загинули двоє людей, є поранені
28 січня 2026, 09:24
РФ атакувала Україну майже 150 БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 22 локаціях
28 січня 2026, 09:20
На Харківщині в будинку вибухнув боєприпас: дитині відірвало пальці
28 січня 2026, 09:01
На Тернопільщині через сніг обвалився дах у ліцеї
28 січня 2026, 08:49
На Кіровоградщині легковик влетів у дерево після зіткнення з іншим авто: є загиблий
28 січня 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »