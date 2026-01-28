Фото: ОВА

Внаслідок атаки ворога на Запоріжжя вдосвіта 28 січня постраждали чотири людини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже четверо поранених: до лікарів за допомогою звернулася ще дві постраждалих внаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років.

За даними посадовця, внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 12 житлових будинків, у деяких частково відсутнє електропостачання.

На місці влучання працюють всі екстрені служби. Комунальники розпочали ліквідацію наслідків – закривають вікна листами ОСБ, розчищають територію.

Фахівці райадміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі наслідки обстрілу.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.