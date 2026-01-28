Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 січня РФ атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 90 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 103 ворожі безпілотники на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 28 січня ворожі війська завдали балістичного удару по об'єкту інфраструктури Кривого Рогу.

На Київщині вночі через атаку БПЛА зайнялася багатоповерхівка. Загинули дві людини, серед чотирьох постраждалих – діти.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по Запоріжжю, влучивши в двір багатоповерхівки. Пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, відомо про чотирьох постраждалих.