01:55  28 січня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
28 січня 2026, 07:41

В Одесі російські БпЛА влучили в православний монастир та житловий будинок

28 січня 2026, 07:41
Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
В Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників спалахнула пожежа на території православного монастиря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог знову атакує мирну Одещину ударними безпілотниками. У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа", – написав він.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються.

Крім того, за словами посадовця, в Одесі зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок.

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків", – додав Кіпер.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені понад сто квартир та двадцять автівок, виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих.

війна Одеса БПЛА атака монастир приватний будинок
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки
28 січня 2026, 07:46
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
