В Одесі російські БпЛА влучили в православний монастир та житловий будинок

Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

В Одесі внаслідок атаки російських ударних безпілотників спалахнула пожежа на території православного монастиря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог знову атакує мирну Одещину ударними безпілотниками. У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа", – написав він.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані уточнюються.

Крім того, за словами посадовця, в Одесі зафіксовано влучання БпЛА в приватний житловий будинок.

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Триває оцінка стану будівлі та ліквідація наслідків", – додав Кіпер.

Нагадаємо, вдосвіта 28 січня російські військові вдарили по обласному центру, влучивши в двір багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені понад сто квартир та двадцять автівок, виникла пожежа. Відомо про двох постраждалих.