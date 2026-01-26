20:27  26 січня
26 січня 2026, 20:25

У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині

26 січня 2026, 20:25
фото: ДПСУ
Прикордонники підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на початку 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На кадрах видно пусті вибиті вікна, зруйновані цілі секції багатоповерхових будинків, знелюднені вулиці, спалені вщент автомобілі та магазини, покинуті й здичавілі домашні тварини.

"На жаль, зараз саме таким постає місто в очах наших пілотів. Колись тут жили десятки тисяч щасливих людей, нині виживають пару тисяч місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року в місті Костянтинівка Донецької області залишалось близько 5 тисяч мирних жителів. Евакуація із міста зараз значно ускладнилась.

війна відео Донецька область ДПСУ Костянтинівка Донеччина
